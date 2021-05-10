Нижегородский водоканал начинает сезон экскурсий Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал начинает сезон экскурсий в рамках взаимодействия с вузами города и подготовки кадров в области водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Экскурсии традиционно проходят на двух объектах Водоканала. Так, на Нижегородской станции аэрации будущим специалистам покажут, каким образом происходит очистка сточ-ных вод. На Слудинской водопроводной станции участники экскурсии познакомятся с со-временными технологиями, применяемыми в процессе водоподготовки в областном цен-тре: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохлоритом натрия.

В ходе экскурсии учащиеся смогут задать интересующие вопросы, в том числе и по даль-нейшему трудоустройству на предприятии.

Оставить заявку на проведение экскурсии можно по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru или связаться по телефону 8 (831) 246-99-24. Все экскурсии проводятся бесплатно. При необходимости предоставляем транспорт (для учащихся старше 16 лет).