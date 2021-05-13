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Шестилетний Ваня Вербицкий из Нижегородской области найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер НН".
Согласно информации, 12 мая ребенок пропал у реки Узола в районе деревни Воловое в Городецком районе.
На поиски ребенка сразу же были объявлены сборы - волонтеры прочесывали местность и искали ребенка. Однако утром 13 мая появилась информация о том, что он найден погибшим.
Подробности гибели несовершеннолетнего не разглашаются.
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