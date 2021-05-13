Шестилетний Ваня Вербицкий из Нижегородской области найден погибшим Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шестилетний Ваня Вербицкий из Нижегородской области найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер НН".

Согласно информации, 12 мая ребенок пропал у реки Узола в районе деревни Воловое в Городецком районе.

На поиски ребенка сразу же были объявлены сборы - волонтеры прочесывали местность и искали ребенка. Однако утром 13 мая появилась информация о том, что он найден погибшим.

Подробности гибели несовершеннолетнего не разглашаются.