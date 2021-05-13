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Политика

Нижегородский депутат заплатил штраф за поддельный диплом о высшем образовании

13 мая 2021 09:33  [1114] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский депутат заплатил штраф за поддельный диплом о высшем образовании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, 5 апреля в суд поступило уголовное дело в отношении действующего депутата сельского совета Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского района Алексея Быкова.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа. А именно, депутат приобрел поддельный диплом о высшем образовании. В дальнейшем этот диплом он предоставил в комиссию для избрания в депутаты.

Тем не менее, суд, рассмотрев данное дело, назначил подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей, а расследование уголовного дела было прекращено.

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Теги:
Суд чиновники
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