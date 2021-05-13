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Нижегородский депутат заплатил штраф за поддельный диплом о высшем образовании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно информации, 5 апреля в суд поступило уголовное дело в отношении действующего депутата сельского совета Кечасовского сельсовета Краснооктябрьского района Алексея Быкова.
Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа. А именно, депутат приобрел поддельный диплом о высшем образовании. В дальнейшем этот диплом он предоставил в комиссию для избрания в депутаты.
Тем не менее, суд, рассмотрев данное дело, назначил подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей, а расследование уголовного дела было прекращено.
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