"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" принял вызов бегового марафона "30 лет в движении" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приняло вызов ONLINE-Challenge - бегового марафона "30 лет в движении". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, с начала 2021 года спортивный клуб компании выступил организатором корпоративного бегового Challenge–марафона "30 лет в движении", проводимого в формате онлайн.

Задумкой организаторов марафона стало преодоление дистанций, равных расстоянию от одного города присутствия компании до другого. В итоге на карте пробегов появится символическая цифра "30".

Спортсмены ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" уже стали победителями четырех этапов марафона из двенадцати – в январе им покорилась дистанция в 1085 км, равная расстоянию от Осло до Санкт-Петербурга, а в феврале они досрочно пробежали расстояние от Санкт- Петербурга до Москвы – 634 км.

Третий этап марафона (с 11 марта по 10 апреля) команда нефтепереработчиков "Kstovorunning" победно преодолела 675 км от Москвы до Минска и досрочно покорила расстояние от Минска до Воронежа (4 этап).

"Компания "ЛУКОЙЛ" реализует активную политику профилактики здоровья, популяризации здорового образа жизни среди работников. Мои коллеги заводчане показали не только высокие результаты в данных соревнованиях, но и спортивный характер, стремление к преодолению вершин, достижению целей. Надеемся, что и следующие этапы пробега станут победными для кстовчан", - сказал, комментируя марафон, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.