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Общество

"Теплоэнерго" сократит сроки профремонтов на большинстве собственных котельных

13 мая 2021 11:29  [112] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" сократит сроки проведения плановых профилактических работ на котельных в рамках летней ремонтной кампании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, организация обслуживает 112 котельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду. Из 87 котельных АО "Теплоэнерго", работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 приостановят работу на срок от 9 до 12 дней.

С графиком проведения работ, как обычно, можно ознакомиться на сайте АО "Теплоэнерго", выбрав улицу и номер дома из списка. По регламенту профилактические работы на источниках теплоснабжения ежегодно стартуют сразу после окончания отопительного сезона. В этом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально завершился 11 мая. Традиционно максимальное количество котельных будет выводиться на работы по подготовке к отопительному сезону в июне-июле.

Напомним, система теплоснабжения в большинстве районов города исторически сложилась как совокупность небольших обособленных источников – котельных, тепловых пунктов, сети которых не связаны между собой и не закольцованы. Такая система не позволяет полностью уйти от ограничения подачи теплоносителя во время профилактических работ на сетях и ремонтов на котельных и теплопунктах. Стратегия развития "Теплоэнерго" предусматривает изменение схемы теплоснабжения города с обеспечением перевода тепловой нагрузки и создания резерва на источниках тепловой энергии.

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Теги:
Теплоэнерго
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