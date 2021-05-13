Банк "Открытие": две трети россиян считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": две трети россиян считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком 4-8 мая опроса.

Согласно информации, почти две трети россиян (62%) считают, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками. При этом половина согласна с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы, а для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов.

Больше всего тех, кто считает инвестирование рискованным занятием, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (71%). Меньше всего - на Северном Кавказе (48%) и на Урале (55%). Для сравнения, в Москве и Московской области этот показатель практически такой же, как в среднем по России - 63%. Не согласны с тем, что инвестирование сопряжено с высоким риском, 12% опрошенных.

По мнению половины респондентов (51%), для инвестирования нужна большая первоначальная сумма. При этом 24% россиян не считают большую первоначальную сумму обязательным условием для того, чтобы стать инвесторами.

46% россиян считают, что для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов. Всего 15% россиян считают, что инвестировать нужно только в один инструмент.

У россиян нет единого мнения на счет личного управления инвестициями. По мнению 35% респондентов, инвестировать может только профессиональный инвестор. 30% не разделяют эту точку зрения, полагая, что инвестиции доступны всем. Также примерно поровну разделились ответы тех, что считает, что инвестирование отнимает много времени (32%) и тех, кто так не думает (29%).

Почти половина россиян (48%) уверены, что высокий инвестиционный доход можно получить, только если инвестировать в течение многих лет. При этом 19% считают, что получить высокий инвестиционный доход можно и за короткий срок.

60% опрошенных отмечают, что введенный в России с 2021 года налог на доход со вкладов от 1 миллиона рублей серьезно ухудшает их доходность. Наиболее часто такой ответ давали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (72%). Тем не менее, 38% россиян, уверены, что вклады по-прежнему сохраняют свою привлекательность как инструмент сбережения денег и готовы больше сберегать при росте ставок по депозитам.