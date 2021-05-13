Cоздание импортозамещающего химического производства завершилось в Дзержинске Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Компания "Хома" завершила создание импортозамещающего химического производства в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Создание производства завершилось открытием новой опытно-производственной линии сополимер-акриловых дисперсий специального назначения.

Ранее "Хома" на своем предприятия в Нижегородской области уже запустила две производственные линии. В июле 2018 года состоялся пуск технологической линии по выпуску дисперсий акриловых сополимеров. В апреле 2019 года компания открыла модернизированную технологическую линию по производству ПВА-дисперсий.

Сейчас компания завершила создание линии по производству специальных сополимер-акриловых дисперсий. Ее проектная мощность составит 100 тонн в месяц. Новая линия завершит третий, финальный, этап модернизации производства.

Предприятие является получателем льготного кредита от Фонда развития промышленности РФ в размере 150 млн рублей. Общие инвестиции во все этапы создания производства превысили 400 млн рублей.

"Открытие линии по производству сополимер-акриловых дисперсий стало третьим, завершающим этапом создания нового импортозамещающего химического производства в регионе. Это значимое событие не только для Нижегородской области, но и для широкого спектра предприятий по всей стране. Продукция компании востребована во многих сферах, таких как производство лакокрасочных материалов, материалов для ремонта и строительства, упаковки, мебели и так далее, а работать с отечественным производителем зачастую удобнее с точки зрения экономики и логистики", - прокомментировал Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Напомним, дочернее предприятие компании - "Хома Адгезив" - является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске и реализует на территории ОЭЗ инвестиционный проект по созданию производства водных клеевых материалов на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий. "Хома Адгезив" также планирует запустить свое производство в 2021 году.