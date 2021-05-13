Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2021 14:52  [82] Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" пройдет в Нижнем Новгороде 21-29 мая
13 мая 2021 14:40  [69] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области
13 мая 2021 14:24  [129] Парковка на Ивановском съезде после его реконструкции будет запрещена
13 мая 2021 13:39  [127] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 мая
13 мая 2021 12:39  [153] Курсирование "Омиков" от Нижнего Новгорода до Бора возобновится весной
13 мая 2021 11:29  [343] "Теплоэнерго" сократит сроки профремонтов на большинстве собственных котельных
13 мая 2021 10:59  [128] Глеб Никитин в соборной мечети поздравил верующих с праздником Ураза-байрам
13 мая 2021 09:08  [145] "Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость", - Глеб Никитин
13 мая 2021 08:41  [271] Деревню Простоквашино, фестиваль по спорториентированию и маркетплейс представили нижегородцы на полуфинале "Мастеров гостеприимства"
12 мая 2021 19:40  [375] Глеб Никитин и Дмитрий Азаров открыли форум "Молодежь Поволжья"
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области

13 мая 2021 14:40  [69] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области. Об этом 13 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в большинстве районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 115 588 жителям, из которых 50 396 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 192 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 47 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 304 жителей (4 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 669 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 8 жителей), Советский (7 111, +3 заболевших), Московский (5 354, еще 9 заболевших), Канавинский (5 232, +8 человек), Сормовский (5 208, еще 8 инфицированных), Приокский (3 883, +1 заболевший) и Нижегородский (3 635, за сутки - на 6 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 495 заболевших жителей), Бор (5 735), Павловский (2 986), Балахнинский (2 930), Выксунский (2 932), Богородский (2 603), Городецкий (2 619) и Шахунский (2 032).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph