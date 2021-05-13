Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области. Об этом 13 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в большинстве районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 115 588 жителям, из которых 50 396 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 192 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 47 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 304 жителей (4 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 669 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 8 жителей), Советский (7 111, +3 заболевших), Московский (5 354, еще 9 заболевших), Канавинский (5 232, +8 человек), Сормовский (5 208, еще 8 инфицированных), Приокский (3 883, +1 заболевший) и Нижегородский (3 635, за сутки - на 6 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 495 заболевших жителей), Бор (5 735), Павловский (2 986), Балахнинский (2 930), Выксунский (2 932), Богородский (2 603), Городецкий (2 619) и Шахунский (2 032).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.