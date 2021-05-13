Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
13 мая 2021 14:42  [50] Банк "Открытие": Китай подбирает инструменты для снижения цен на железную руду
13 мая 2021 13:40  [103] УК "Открытие" завершила формирование линейки ИИС
13 мая 2021 13:10  [162] Cоздание импортозамещающего химического производства завершилось в Дзержинске
13 мая 2021 11:48  [113] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" получил премию "Коммерсантъ года"
13 мая 2021 11:39  [110] Банк "Открытие": две трети россиян считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием
13 мая 2021 11:11  [114] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" принял вызов бегового марафона "30 лет в движении"
13 мая 2021 10:48  [3072] "МегаФон" предлагает пенсионерам России постоянную скидку на связь
12 мая 2021 17:15  [303] "Россети ФСК ЕЭС" инвестируют 3,7 млрд. рублей в реконструкцию ключевого центра питания Нижегородской области
12 мая 2021 14:17  [681] Нижегородские власти подтвердили возможное открытие новых маршрутов СПК "Валдай" в 2021 году
12 мая 2021 13:46  [245] Банк "Открытие": рынок ОФЗ близок к балансу
Бизнес

Банк "Открытие": Китай подбирает инструменты для снижения цен на железную руду

13 мая 2021 14:42  [50] Бизнес

Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в КНР на рынке стали.

"Китай старается перенаправить экспорт стали и стальной продукции на внутренний рынок, а также "охладить" рынок железной руды, рост цен на которую снижает рентабельность металлургических предприятий страны", - сказал Даниил Каримов.

"По мнению властей Китая, текущие цены на железную руду также обусловлены притоком избыточной ликвидности и спекулятивной активностью участников рынка, которые используют краткосрочные проблемы с предложением сырья из Бразилии и Австралии как обоснование для роста цен", - пояснил он.

"Чтобы хоть как-то сдержать импульс роста цен на железную руду, биржевые площадки вводят дополнительные требования по лимитам изменения цены и обеспечительной марже для фьючерсных контрактов. Это должно было снизить интерес спекулянтов к данному активу, однако котировки сырья продолжают увеличиваться и 12 мая достигали нового исторического максимума в $232/т", - продолжил эксперт.

"Среди прочих попыток сдержать рост, биржи пытаются расширить предложение за счет введение в обращение руду с более низкими параметрами качества. Так, Dalian Commodity Exchange рассматривает возможность снизить требование по качеству руды с 62% до 61%", - добавил управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research".

"В поддержку тезиса о высокой спекулятивной составляющей в цене железной руды выступает и тот факт, что котировки сырья начали корректироваться после резкого роста рисков ужесточения монетарной политики ФРС США, вызванных более высокой инфляцией в США по итогам апреля 2021 года, чем ожидали участники рынка. В результате коррекции 13 мая на торгах в Сингапуре котировки железной руды снизились сразу на 9% к максимуму предыдущего торгового дня до уровня в $211/т", - раскрыл подробности Даниил Каримов.

"Высокие цены на железную руду не выгодны для экономики Китая, так как страна существенно зависит от импортных поставок руды, в том числе из Австралии, дипломатические отношение с которой серьезно ухудшились. В частности, Австралия поставляет почти 75% своего экспорта железной руды в Китай, тогда как австралийская руда составляет порядка 60% в китайском импорте данного сырья. Австралия доминирует в мировых поставках железной руды с долей 58%, превосходя по объемам экспорта Бразилию в 2,5 раза. В этих условиях опубликованный новый прогноз Правительства Австралии по ценам на железную руду обращает на себя особенное внимание. Так, по мнению правительства, котировки железной руды ждет неизбежный разворот тренда и снижение до своего долгосрочного среднего уровня в $55/т к марту 2022 года", - рассказал аналитик.

"На перспективу снижения цен на железную руду может повлиять и разворот тренда в ценах на стальную продукцию, который также может начаться уже к концу первого полугодия 2021 года. При этом Китай рискует стать одним из первых, кто зафиксирует снижение цен на фоне роста внутреннего предложения, несмотря на все попытки локальных регуляторов снизить производство для достижения целей по выбросам, а также увеличения потока стали на внутренний рынок за счет корректировки налоговой и таможенной политики", - прогнозирует эксперт.

"Для роста поставок стали на внутренний рынок правительство КНР приняло решение об отмене возврата НДС (13%) при экспорте 146 из 166 категорий стальной продукции, включая горячекатаный прокат, холоднокатаный лист, прокат с полимерным покрытием, сортовой и фасонный прокат, стальные трубы и нержавеющую продукцию. При этом также отменены импортные пошлины на ряд стальной продукции", - добавил он.

"В этих условиях май и июнь 2021 года могут стать ключевыми для формирования новых трендов на рынке стали и железной руды", - заключил Даниил Каримов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Металлургия Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph