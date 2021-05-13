Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" пройдет в Нижнем Новгороде 21-29 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" пройдет в Нижнем Новгороде 21-29 мая. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в рамках мероприятия координаторы и волонтеры общественного движения из разных городов подведут итоги прошлого сезона и обсудят планы на будущее.

24 мая глава региона и представители профильных министерств региона встретятся с участниками съезда в формате свободного микрофона. Тема дискуссии – "Городская коммуникация: диалог власти и общества как основа сотрудничества".

Участники встречи обсудят вопросы, которые возникают в ходе ремонтных работ на объектах культурного наследия (ОКН), разберут регламенты таких работ, озвучат практический опыт работы с ОКН от градозащитных до государственных инициатив. Также пройдут панельная дискуссия на тему "Подходы к градостроительному регулированию исторических территорий" и презентация деятельности нового АНО - "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС") - в качестве успешного кейса в сфере работы с культурным наследием в Нижегородской области.

Кроме того, с 25 по 29 мая будет действовать волонтерский кампус для жителей других городов. Программа составлена таким образом, чтобы волонтеры могли не только ремонтировать нижегородские исторические деревянные дома, но и получать необходимые навыки и развиваться в этой сфере.

"Мы уделяем большое внимание сохранению исторической среды, сейчас к 800-летию Нижнего Новгорода приводим в порядок многие объекты культурного наследия и благоустраиваем территории в центре города. Нам важно обмениваться опытом решения проблем в этой сфере с коллегами из соседних регионов, поэтому рад, что такой масштабный волонтерский слет впервые пройдет в Нижнем Новгороде", – отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

"Том Сойер Фест" - это фестиваль восстановления исторических домов совместными силами активистов и волонтеров на средства партнеров и спонсоров. Проект направлен на сохранение ценной исторической среды. Впервые фестиваль прошел в Самаре в 2015 году, далее инициативу подхватили другие города. Начиная с 2015 года, к "Том Сойер Фест" присоединились 58 населенных пунктов России (городов и сел).

В 2017 году ЮНЕСКО в ходе доклада на конференции ООН о содействии устойчивому развитию населенных пунктов (Habitat III), признало инициативу проведения фестиваля успешной. Стратегия так называемого мягкого обновления оказалась особенно эффективной, демонстрируя, что общественность является одним из основных недооцененных ресурсов для восстановления исторической среды, сообщалось в докладе.

В Нижнем Новгороде "Том Сойер Фест" стартовал в 2018 году. За три сезона отремонтировано семь домов. Все они находятся на одной исторической территории – в квартале церкви Трех Святителей (ул. Новая-Короленко-Славянская).