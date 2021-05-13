Клиенты банка "Открытие" получат первую выплату по стратегии ИСЖ "Квартальный купон 2.0" от "Росгосстрах Жизнь". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, 19 апреля прошла успешная купонная проверка в продукте ИСЖ "Квартальный купон 2.0" от "Росгосстрах Жизнь". Клиенты банка "Открытие", которые оформляли договор в феврале 2021 года с датой инвестирования 18 марта 2021 года, получат купонные выплаты.
Выплаты получат почти 200 клиентов банка "Открытие", максимальная ставка купона в рублях за три месяца – 2,5%, в долларах – 0, 825%.
В стратегию ИСЖ "Квартальный купон 2.0" входят бумаги компании Moderna (эта биотех-компания создала вакцину от COVID-19, признанную недавно всемирным конгрессом вакцин самой эффективной), Unilever – (продукты питания и средства гигиены нужны всегда, особенно в эпоху кризисов, пандемий и самоизоляции), Ericsson (одна из самых интересных телеком-компаний на рынке, которая строит сети 5G для быстрого интернета на удаленке), Twitter (эта соцсеть внезапно снова стала актуальной и быстрее других восстанавливается от кризиса), а также "Норильский никель", потому что он быстрее конкурентов смог справиться с кризисом.
Акции в корзине стратегии ИСЖ "Квартальный купон 2.0" за прошедший квартал показали хорошую динамику. Так, например, Moderna прибавила в цене более 14% за период наблюдения, а бумаги "Норникеля" - почти 8%.
"Для многих акций из стратегии "Квартальный купон 2.0" год начался достаточно успешно. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынках и на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, и в целом из-за неопределенности, достаточно четко прослеживается движение вверх. Общий умеренный позитив и некоторые локальные успехи позволили компаниям продемонстрировать положительную динамику, которая позволила нам выполнить инвестиционное условие и начислить купон", - говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.
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