Клиенты банка "Открытие" получат первую выплату по стратегии ИСЖ "Квартальный купон 2.0" Бизнес

Клиенты банка "Открытие" получат первую выплату по стратегии ИСЖ "Квартальный купон 2.0" от "Росгосстрах Жизнь". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 19 апреля прошла успешная купонная проверка в продукте ИСЖ "Квартальный купон 2.0" от "Росгосстрах Жизнь". Клиенты банка "Открытие", которые оформляли договор в феврале 2021 года с датой инвестирования 18 марта 2021 года, получат купонные выплаты.

Выплаты получат почти 200 клиентов банка "Открытие", максимальная ставка купона в рублях за три месяца – 2,5%, в долларах – 0, 825%.

В стратегию ИСЖ "Квартальный купон 2.0" входят бумаги компании Moderna (эта биотех-компания создала вакцину от COVID-19, признанную недавно всемирным конгрессом вакцин самой эффективной), Unilever – (продукты питания и средства гигиены нужны всегда, особенно в эпоху кризисов, пандемий и самоизоляции), Ericsson (одна из самых интересных телеком-компаний на рынке, которая строит сети 5G для быстрого интернета на удаленке), Twitter (эта соцсеть внезапно снова стала актуальной и быстрее других восстанавливается от кризиса), а также "Норильский никель", потому что он быстрее конкурентов смог справиться с кризисом.

Акции в корзине стратегии ИСЖ "Квартальный купон 2.0" за прошедший квартал показали хорошую динамику. Так, например, Moderna прибавила в цене более 14% за период наблюдения, а бумаги "Норникеля" - почти 8%.

"Для многих акций из стратегии "Квартальный купон 2.0" год начался достаточно успешно. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынках и на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, и в целом из-за неопределенности, достаточно четко прослеживается движение вверх. Общий умеренный позитив и некоторые локальные успехи позволили компаниям продемонстрировать положительную динамику, которая позволила нам выполнить инвестиционное условие и начислить купон", - говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.