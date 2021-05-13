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Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве девочки в Балахнинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство взяло на свой контроль расследование уголовного дела по факту убийства 12- летней девочки в Балахнинском районе.
Напомним, что девочка не вернулась домой из школы 13 мая. Позже в этот же день в лесополосе было обнаружено ее тело. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Глава региона Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки.
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