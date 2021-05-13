Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве девочки в Балахнинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве девочки в Балахнинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство взяло на свой контроль расследование уголовного дела по факту убийства 12- летней девочки в Балахнинском районе.

Напомним, что девочка не вернулась домой из школы 13 мая. Позже в этот же день в лесополосе было обнаружено ее тело. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Глава региона Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки.