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Ремонт подъезда к Дзержинску от трассы М7 планируется завершить уже в июне. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, ремонт этого участка ведется с опережением графика примерно на полторы недели.
По графику ремонт должен был завершиться в июле. Учитывая востребованность дороги, подрядчик работает с опережением плана и при благоприятных погодных условиях рассчитывает завершить ремонт в июне.
Дорогу ремонтируют на участке протяженностью 4 км 620 м. Помимо замены выравнивающего и верхнего слоев асфальта, специалисты укрепят обочины, нанесут стойкую термопластиковую разметку. Стоимость ремонта – 122 млн рублей.
Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что комитет по транспорту ЗС НО одобрил строительство многоуровневой развязки в Дзержинске на съезде с трассы М7.
Представители ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, присутствовавшие на заседании, сообщили, что планируется обустроить разворотную петлю на 383 км трассы, исключив, таким образом, левый поворот на Дзержинск со стороны нижнего Новгорода.
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