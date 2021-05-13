Ремонт подъезда к Дзержинску от трассы М7 планируется завершить уже в июне Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ремонт подъезда к Дзержинску от трассы М7 планируется завершить уже в июне. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, ремонт этого участка ведется с опережением графика примерно на полторы недели.

По графику ремонт должен был завершиться в июле. Учитывая востребованность дороги, подрядчик работает с опережением плана и при благоприятных погодных условиях рассчитывает завершить ремонт в июне.

Дорогу ремонтируют на участке протяженностью 4 км 620 м. Помимо замены выравнивающего и верхнего слоев асфальта, специалисты укрепят обочины, нанесут стойкую термопластиковую разметку. Стоимость ремонта – 122 млн рублей.

Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что комитет по транспорту ЗС НО одобрил строительство многоуровневой развязки в Дзержинске на съезде с трассы М7.

Представители ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, присутствовавшие на заседании, сообщили, что планируется обустроить разворотную петлю на 383 км трассы, исключив, таким образом, левый поворот на Дзержинск со стороны нижнего Новгорода.