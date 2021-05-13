Депутаты Дзержинска предложили разработать новый расчет размера платы за ОДН Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Дзержинска предложили разработать новый расчет размера платы за коммунальную услугу на ОДН в многоквартирных домах. Об этом сообщает дума города.

Согласно информации, инициаторов обращения в правительство России стал депутат Гордумы Игорь Крашенинников.

Как отмечается в документе, порядок расчета размера платы за электрическую энергию, потребленную на ОДН, изменился с 1 июля 2020 года. Изменение связано с вступлением в действие постановления правительства России.

"До вступления в силу указанного постановления размер платы для потребителей за коммунальную услугу на ОДН рассчитывался исходя из объема, не превышающего норматив потребления соответствующего ресурса. Сверхнорматив оплачивался ресурсоснабжающей организацией. Данное положение было направлено на защиту потребителей от необоснованных платежей", - сказано в обращении.

С 1 июля 2020 года в многоквартирных домах с непосредственным способом управления и где способ управления не выбран или не реализован, либо отсутствует управляющая организация или товарищество собственников жилья, расчет платы ведется исходя из фактического потребления по показаниям приборов учета.

На входе в многоквартирный дом ресурсоснабжающая организация вправе выставить собственникам помещений полный объем потребленного ими коммунального ресурса. Таким образом, вся потребленная в многоквартирном доме электроэнергия, за вычетом поквартирных показаний, распределяется между собственниками в зависимости от площади помещений.

На территории Дзержинска счета за ОДН в таких домах значительно превышают размер платы за потребленную электрическую энергию по индивидуальным приборам учета. Это в основном старый жилфонд или многоквартирные дома - бывшие общежития, где проживают люди с небольшим материальным достатком.

Как считают депутаты, выставление потребителям ресурсоснабжающими организациями полного объема платы за ОДН может привести к "социальному взрыву".

Дзержинский депутатский корпус в связи с этим обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о приостановлении действия пункта 12 постановления правительства. Также депутаты предлагают дать рекомендации ресурсоснабжающим организациям на время приостановления руководствоваться прежней редакцией правил предоставления коммунальных услуг.

Кроме того, народные избранники предлагают разработать новый расчет размера платы за коммунальную услугу на ОДН в многоквартирном доме, исключающего социальную несправедливость, когда размер платы за коммунальную услугу на общедомовые нужды превышает размер платы за услугу электроснабжения по индивидуальному прибору учета или по нормативу, возложив соответствующие обязательства на ресурсоснабжающую организацию.