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Общество

Онлайн-конференция по благоустройству парка "Швейцария" пройдет в Нижнем Новгороде

14 мая 2021 10:55  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Онлайн-конференция по благоустройству парка "Швейцария" пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, нижегородцы смогут задать свои вопросы, касающиеся благоустройства и будущей работы парка "Швейцария".

А 20 мая на них ответят представители администрации Нижнего Новгорода, компании – подрядчика ГК "ЕКС", общественного совета по благоустройству и развитию парка.

Вопросы можно направить с 15 по 19 мая на электронный адрес: os.swissparknn@gmail.com или задать по телефону 8-999-141-03-36 20 мая с 11:00 по 12:00.

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Теги:
Парк Швейцария
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