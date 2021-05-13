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Онлайн-конференция по благоустройству парка "Швейцария" пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, нижегородцы смогут задать свои вопросы, касающиеся благоустройства и будущей работы парка "Швейцария".
А 20 мая на них ответят представители администрации Нижнего Новгорода, компании – подрядчика ГК "ЕКС", общественного совета по благоустройству и развитию парка.
Вопросы можно направить с 15 по 19 мая на электронный адрес: os.swissparknn@gmail.com или задать по телефону 8-999-141-03-36 20 мая с 11:00 по 12:00.
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