Бюджет Заволжья сэкономил 2,3 млн рублей в результате энергосервисного контракта Бизнес

Бюджет Заволжья в I квартале 2021 года сэкономил 2,3 млн рублей в результате энергосервисного контракта с ООО "ЕЭС-Гарант". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ЕЭС-Гарант" в 2019 году по контракту установил в городе 1 500 современных энергосберегающих светильников. В целях снижения аварийности на электросетях были частично заменены питающие линии.

В ходе оценки эффективности работы уличного освещения установлено, что экономия потребления электрической энергии составила 295,8 тысяч кВт и превысила расчетную на 3%.

В пресс-службе добавили что "ЕЭС-Гарант" провел модернизацию в Заволжье без дополнительных финансовых затрат со стороны администрации города. Все работы компания выполнила за свой счет. По условиям договора оплата ее услуг производится из образовавшейся экономии.