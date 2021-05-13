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Бюджет Заволжья сэкономил 2,3 млн рублей в результате энергосервисного контракта

14 мая 2021 11:23  [79] Бизнес

Бюджет Заволжья в I квартале 2021 года сэкономил 2,3 млн рублей в результате энергосервисного контракта с ООО "ЕЭС-Гарант". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ЕЭС-Гарант" в 2019 году по контракту установил в городе 1 500 современных энергосберегающих светильников. В целях снижения аварийности на электросетях были частично заменены питающие линии.

В ходе оценки эффективности работы уличного освещения установлено, что экономия потребления электрической энергии составила 295,8 тысяч кВт и превысила расчетную на 3%.

В пресс-службе добавили что "ЕЭС-Гарант" провел модернизацию в Заволжье без дополнительных финансовых затрат со стороны администрации города. Все работы компания выполнила за свой счет. По условиям договора оплата ее услуг производится из образовавшейся экономии.

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Теги:
Заволжье Т Плюс Энергетика
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