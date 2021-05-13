Более 70 детских игровых комплексов установят в Нижнем Новгороде к юбилею города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 70 детских игровых комплексов установят в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, в Автозаводском районе появится 22 комплекса, в Канавинском – семь, в Московском – шесть, в Ленинском – четыре, в Советском – десять, в Приокском – 11, в Нижегородском и Сормовском – по восемь комплексов.

Финансирование в размере более 25 миллионов рублей будет осуществляться, в основном, за счет субсидии из областного бюджета.

Установкой комплексов будут заниматься домоуправляющие компании. Семь комплексов уже установлены, остальные должны появиться до 1 июля.

Игровые комплексы также устанавливаются в парках и скверах Нижнего Новгорода во время благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что 133 общественных пространства выставлены на рейтинговое голосование. Голосование началось 26 апреля и завершится 30 мая. "Общественные пространства – победители будут благоустроены в 2022 году", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.