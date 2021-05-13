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Подготовка к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ вступила в завершающую стадию

14 мая 2021 13:00  [72] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подготовка к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ вступила в завершающую стадию. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие", который является генеральным партнером мероприятия.

Согласно информации, за неделю до старта первых в истории Алтайского края международных соревнований - второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - краевые власти отчитались о подготовке к состязаниям.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что все основные организационные вопросы подготовки к соревнованиям решены. Полностью готовы транспортные схемы доставки спортсменов и зрителей. Добраться на гребной канал болельщики смогут с барнаульского речного вокзала на бесплатных автобусах, проезд будет организован по зрительским билетам или аккредитации. Также будет организован проезд на электропоездах с барнаульского железнодорожного вокзала. Для высадки и посадки организована отдельная платформа "Гребной канал".

На гребном канале до конца недели завершатся работы по благоустройству территории, будут установлены шатры для отдыха и питания спортсменов. Для зрителей непосредственно на барнаульском гребном канале будут организованы торговые точки по продаже продуктов питания и шоппинг-зона. Помимо этого зрителей ждут интересные зоны развлечений.

По словам Эльвиры Вебер, управляющей банка "Открытие", генерального партнера этапа Кубка мира, банк устроит интерактивную игру River Rush для детей болельщиков, зону отдыха с шезлонгами и фотозону. Гостям будут бесплатно раздавать надувные палки-стучалки для поддержки с трибун спортсменов во время заездов, а в VIP-зоне угощать фирменным мороженным. Также власти пообещали розыгрыши ценных призов среди зрителей.

18-19 мая на гребном канале пройдут первые официальные тренировки.

Для работы на соревнованиях привлечены волонтеры со знанием иностранных языков. Для гостей столицы Алтайского края приготовлена обширная и разнообразная культурная программа, в том числе в рамках акции "Ночь музеев».

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 55 стран. Лучшие каноисты и байдарочники планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио и 24 комплектов наград.

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Теги:
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