"Треть нижегородцев, заключивших соцконтракт, справились с бедностью", - Ольга Щетинина Общество

Участники Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов при Законодательном собрании в Нижегородской области обсудили предоставление адресной государственной социальной поддержки на основании социального контракта как инструмента по снижению уровня бедности.

"Социальный контракт – особый вид адресной государственной социальной помощи преодоления кризиса. В данном случае речь идет о выплатах гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление сложившейся непростой ситуации: трудоустройства, переобучения, открытия собственного дела. Радуют результаты, которые мы видим. Так, за прошлый год было заключено более 23 тысяч контрактов с семьями. Из них более третьи - это те люди, которые справились с проблемой и теперь семья уже самостоятельно зарабатывает деньги и не находится на грани финансового кризиса. Мы и в дальнейшем будем развивать это направление поддержки, делая его основой соцполитики", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина.

В 2020 году в Нижегородской области на финансирование социальных контрактов был направлен 1,78 млрд рублей (в том числе 462,8 млн рублей – региональные средства).

В период пандемии COVID-19 использование механизма социального контракта позволило индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, чья деятельность вынужденно приостановлена, предоставить помощь в виде ежемесячной выплаты на основании социального контракта в размере 11 248 рублей. С данной категорией получателей было заключено более 1 тысячи социальных контрактов, суммарные выплаты по которым составили свыше 49 млн рублей.

Всего с семьями, в которых проживает более 66 тысяч граждан, было заключено 23 545 социальных контрактов, в том числе по направлениям: поиск работы – 11 011; профессиональное обучение – 961; индивидуальная предпринимательская деятельность – 2 196; преодоление трудной жизненной ситуации – 9 377.

В 2020 году в Нижегородской области на финансирование социальных контрактов был направлен 1,8 млрд рублей.

"C января 2020 года Нижегородская область в числе 21 пилотного региона вошла в проект по снижению уровня бедности посредством применения инновационного инструмента – социального контракта. За этот период эта мера доказала свою эффективность. Поэтому в 2021 году сумма финансирования социальных контрактов будет увеличена до двух с лишним миллиардов рублей. Планируется заключить более 21 тысячи контрактов и довести число действующих до 32 тысяч с учетом перешедших контрактов с 2020 года с семьями, в которых проживает свыше 80 тысяч граждан", - рассказал председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Среди тем обсуждения участников Ассоциации также был вопрос, касающийся проблем и перспектив транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях Нижегородской области. В частности, речь шла о переходе общественного транспорта на автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП). Она позволяет отследить денежный поток и сопоставить его с числом пассажиров, сделав выручку перевозчиков прозрачной и позволив правильно распределять бюджетные компенсации выпадающих доходов.

В ходе обсуждения был озвучен и ряд ключевых проблем – высокий уровень износа подвижного состава, недостаточное качество обслуживания населения, финансово-экономическое состояние предприятий.

"По итогам рассмотрения вопроса подготовлен план мероприятий по реализации поступивших предложений. В частности, о разработке системы мер по стабилизации работы муниципальных пассажирских транспортных автопредприятий, в том числе направленных на обновление подвижного состава, увеличение размеров компенсации на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготников. Негативную роль здесь сыграла пандемия коронавируса. Тогда транспорт передвигался почти пустой. Люди работали и учились на "удаленке", в целях безопасности пенсионерам "замораживали" проездные. Для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы в бюджете для транспортных компаний были заложены беспрецедентные средства поддержки", - пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"На заседаниях Ассоциации традиционно выносятся для рассмотрения и обсуждения самые актуальные вопросы развития Нижегородской области. Все, кто участвует в заседании, в своей ежедневной работе контактирует с населением, знает его чаяния и проблемы, и совместно с исполнительной властью решает их. Сегодня мы обсудили важнейшие вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов. В частности, рассмотрели такой инструмент для повышения уровня жизни граждан, как социальный контракт, который уже успешно применяют многие районы, а также перспективы развития транспортного обслуживания населения. Уверен, обмен опытом будет полезен всем муниципальным образованиям", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.