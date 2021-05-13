АПЗ присвоено имя первого гендиректора 10 лет назад Бизнес

Павел Пландин

Арзамасскому приборостроительному заводу присвоено имя первого генерального директора Павла Ивановича Пландина 10 лет назад - 11 мая 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Павел Пландин возглавил предприятие в ноябре 1958 года, через полтора года после его создания. И на этом посту проработал около 30 лет. Промышленник является Кавалером орденов Ленина и Красной Звезды, обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреатом Ленинской премии.

Именно при Пландине АПЗ достиг своего расцвета и оказал влияние на развитие Арзамаса. В годы его руководства построены все заводские корпуса, создана лучшая в городе инфраструктура для работников, организована мощная система подготовки рабочих и инженерно-технических кадров. 13 детских садов, медико-санитарная часть, профилакторий "Морозовский", база отдыха в Крыму, детский лагерь в Шатках, приборостроительный техникум, политехнический институт, высотные корпуса общежитий, целые микрорайоны жилых домов – это всё наследие Пландина.

"Павла Ивановича уважали, ценили, считали другом, учителем, наставником арзамасцы разных поколений. И сегодня он остается образцом честного, справедливого руководителя. Земляки его помнят, им гордятся", - добавили в пресс-службе.