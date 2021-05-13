Движение по ул. Алексеевской в центре Нижнего Новгорода будет приостановлено Общество

Фото: Центр организации дорожного движения

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение по ул. Алексеевской в центре Нижнего Новгорода будет приостановлено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, в период с 14:00 до 21:00 15 мая движение личного и общественного транспорта на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского по ул. Алексеевской будет прекращено.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что это связано с проведением фестиваля "Российская студенческая весна" на главной площади города.