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Движение по ул. Алексеевской в центре Нижнего Новгорода будет приостановлено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, в период с 14:00 до 21:00 15 мая движение личного и общественного транспорта на участке от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского по ул. Алексеевской будет прекращено.
Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что это связано с проведением фестиваля "Российская студенческая весна" на главной площади города.
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