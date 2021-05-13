СК разыскивает возможного очевидца убийства школьницы в Балахнинском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК разыскивает возможного очевидца убийства школьницы в Балахнинском районе. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи продолжают расследование обстоятельств гибели 12-летнего ребенка.

В этой связи они просят всех жителей, имеющих видеорегистраторы на машине и проезжавших в период с 13:00 до 14:00 в районе улиц Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская, оказать помощь в опознании велосипедиста.

Также следователи обращаются к жителям домов в границах этих улиц, которые имеют камеры видеонаблюдения. Они могут предоставить записи в ведомство.

Опознавшие человека могут связаться со следователями по телефону - 8 920 069 50 20.

Напомним, что 13 мая девочку нашли убитой в лесу рядом с Большим Козино.

Глава региона Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки. Соответствующие поручения об оказании помощи даны также главе района Александру Галкину.