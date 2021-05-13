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Происшествия

Нижегородец пойдет под суд за публикацию в интернете эротических фото подруги

14 мая 2021 16:44  [70] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в прокуратуре Сормовоского района.

Установлено, что мужчина познакомился на отдыхе с девушкой и потом переписывался с ней через соцсеть, через которую получил от подруги фотографии, в том числе эротического содержания.

Позже он поссорился с девушкой и в качестве мести, зарегистрировавшись в соцсети под вымышленным именем, опубликовал полученные фотографии.

Между тем, Конституция РФ гарантирует право на неприкосновенность частной жизни.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" (ст.137 УК РФ). Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы до двух лет.

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Теги:
Интернет Прокуратура Уголовное дело
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