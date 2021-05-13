Провал грунта площадью 80 кв метров произошел в Лукояновском районе Происшествия

Фото: МЧС

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Провал грунта площадью 80 кв метров произошел в Лукояновском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего пострадавших и угрозы жилым домам нет, поскольку провал произошел на сельскохозяйственном поле в 1,5 км от с. Нехорошево.

Площадь провала составляет около 80 кв метров, глубина - около 5 метров. Место провала оцепили по периметру.