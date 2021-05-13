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Провал грунта площадью 80 кв метров произошел в Лукояновском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего пострадавших и угрозы жилым домам нет, поскольку провал произошел на сельскохозяйственном поле в 1,5 км от с. Нехорошево.
Площадь провала составляет около 80 кв метров, глубина - около 5 метров. Место провала оцепили по периметру.
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