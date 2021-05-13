Вернисаж выставки "Низкий старт" состоится 20 мая в нижегородской галерее FUTURO Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вернисаж выставки "Низкий старт" состоится 20 мая в нижегородской галерее FUTURO. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Выставка "Низкий старт" задает вопрос: возможен ли сегодня честный разговор на тему сакрального. Художники разных поколений решились создать образы на сюжеты Библии, однако их графические опусы не претендуют на соревнование с великой традицией", - говорится в пресс-релизе.

Архитектор выставки Михаил Маслов вместе с командой MISH studio создал композицию выставки в виде капеллы, где происходит встреча художника со своим токеном.

"Низкий старт" помогает понять нас самих: откуда мы черпаем идеи Бога, как получаем и организовываем информацию, из каких образов плетем гирлянду возвышенных тем", - отмечают организаторы.

Участники выставки: Алексей Барсуков, Даниэль Володин, Кирилл Гаршин, Даша Котлярова, Егор Кошелев, Александр Лавров, Виталий Пушницкий, Нана Татишвили, Катя Фрухт, Яков Хорев, Леонид Цхэ.