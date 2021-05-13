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Общество

Фестиваль "Российская студенческая весна" стартует 15 мая в Нижнем Новгороде

15 мая 2021 11:59  [99] Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

XXIX всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" стартует 15 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации, с 15 по 20 мая площадка примет 3 500 талантливых студентов из 77 субъектов Российской Федерации. Студенты будут соревноваться в рамках 10 творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт".

"Для каждого направления мы предусмотрели свою тематическую площадку для того, чтобы мероприятия прошли максимально комфортно. В фестивале задействованы театры, вузы, Нижегородская филармония. Церемония открытия пройдет на стадионе "Нижний Новгород" и станет одним из самых ярких событий за последнее время", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что церемония открытия всероссийского фестиваля студенческого творчества пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 15 мая 2021 года с 21:00. Она станет первым масштабным шоу в череде юбилейных событий 2021 года.

Шоу будет состоять из шести основных эпизодов, в том числе концерта популярного исполнителя - музыканта Антона Беляева.

Все желающие, жители и гости Нижнего Новгорода, смогут увидеть торжественную церемонию в прямом эфире на большом экране, который установлен на пл. Минина и Пожарского. Вход на территорию фестивального городка свободный.

На территории фестивального городка расположены интерактивные и лаундж-зоны: зона VR, стена для граффити, интерактивная зона "Год науки и технологий", стрит-маркет с локальными брендами, павильон "Нижний800", арт-объекты, фотозоны, зона "URBAN", несколько спортивных зон и зон отдыха. Параллельно с работой площадок весь день будет действовать онлайн-студия, гостями которой станут эксперты, приглашенные звезды и участники "Российской студенческой весны".

Одной из основных площадок фестивального городка станет главная сцена, на которой каждый вечер будут выступать хедлайнеры: Zoloto, M’Dee, DJ Katos, Егор Сесарев, Going Deeper.

Время работы фестивального городка: 15-18 мая с 11:00 до 22:00 (19 мая с 11:00 до 19:00).

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Теги:
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