Движение по ул.Красных Зорь перекроют на две недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение по ул.Красных Зорь перекроют на две недели. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 08:00 17 мая по 23:59 31 мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Красных Зорь между домами №23 и №24.

Как говорится в сообщении, это связано с ремонтом теплосетей на участке.

Напомним, что движение транспорта по ул. Алексеевской в центре Нижнего Новгорода вечером 15 мая будет приостановлено.