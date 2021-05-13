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Движение по ул.Красных Зорь перекроют на две недели. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 08:00 17 мая по 23:59 31 мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Красных Зорь между домами №23 и №24.
Как говорится в сообщении, это связано с ремонтом теплосетей на участке.
Напомним, что движение транспорта по ул. Алексеевской в центре Нижнего Новгорода вечером 15 мая будет приостановлено.
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