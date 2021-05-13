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Общество

Гранты президента РФ вручили 19 молодым нижегородским учёным

16 мая 2021 12:58  [43] Общество
фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Гранты президента РФ вручили 19 молодым нижегородским учёным. Среди них – два доктора наук и 17 кандидатов наук .Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Церемония вручения свидетельств на право получения грантов прошла 16 мая в зале научных демонстраций ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Отмечается, что большинство получателей грантов — молодые учёные, в разные годы уже становившиеся лауреатами областной стипендии имени академика Г. А. Разуваева, абсолютное большинство - неоднократными участниками Нижегородских сессий молодых ученых.

По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, регион всегда был одним из мировых лидеров по масштабности решаемых научных и технологических задач. Это он связал с высоким уровнем научно-образовательного потенциала высшей школы региона.

"Масштабные задачи по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Решить их возможно, только опираясь на достижения современной науки, с использованием всех возможностей, которые предоставляют нам новые технологии", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Так, в регионе активно реализуют меры поддержки молодых учёных и талантливой молодёжи: областные именные стипендии, сессии молодых учёных, гранты в сфере науки, технологий и техники, конкурсы, которые проводятся как самостоятельно, так и совместно с федеральными структурами.

Замгубернатора обратил внимание, что с текущего учебного года по решению губернатора Глеба Никитина размер стипендии аспирантам увеличили более чем втрое - с 3 тыс. рублей в месяц до 10 тыс.

Он подчеркнул, что Нижегородская область традиционно входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе по получению молодыми учеными президентских грантов: в 2020 году было 17 лауреатов, в 2021 – 19.

При этом чиновник добавил, что вручение грантов этого года - особенное.

"Во-первых, оно проходит в Год науки и технологий, и мы все являемся очевидцами, насколько возросло внимание к вопросам науки со стороны государства. Во-вторых, наше сегодняшнее мероприятие проводится в рамках двух событий российского масштаба – XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" и первого российского форума "Молодежь и наука", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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Теги:
Гранты Наука
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