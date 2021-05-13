Мужчина утонул в озере на Бору Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина утонул в озере Юрасовское на Бору 16 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило спасателям в 15:00, уже в 15:15 его тело извлекли из воды. В операции участвовала водолазная группа ФГКУ "ПРПСО".

Личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства гибели уточняются, проводятся следственные мероприятия.