Мужчина утонул в озере на Бору

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Мужчина утонул в озере Юрасовское на Бору 16 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило спасателям в 15:00, уже в 15:15 его тело извлекли из воды. В операции участвовала водолазная группа ФГКУ "ПРПСО".
Личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства гибели уточняются, проводятся следственные мероприятия.
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