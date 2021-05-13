"Теплоэнерго" 18 мая проведет гидравлические испытания сетей в трех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" 18 мая проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, плановые гидравлические испытания начнутся в Московском, Канавинском и Сормовском районах с 09:00.

Для обеспечения безопасности температура сетевой воды в ходе испытаний будет понижена до 40 градусов. Вода подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта, введя название улицы и номер дома.