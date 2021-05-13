Четыре человека пострадали в массовой автоаварии в Большемурашкинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека пострадали в массовой автоаварии в Большемурашкинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла накануне - 16 мая в 12:47 на 11 км а/д Б.Мурашкино – Перевоз в Большемурашкинском районе.

20-летний водитель автомобиля Daewoo при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta и совершил с ним столкновение. А он задел автомобиль Ford.

В результате ДТП пострадали пассажиры первого автомобиля - 18-летний молодой человек с переломами костей таза был госпитализирован.

16-летняя девушка, 16-летний молодой человек и 17-летняя девушка были также доставлены в больницу с разными ушибами, но позже отпущены домой.