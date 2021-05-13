Банк "Открытие": две трети жителей ПФО считают общение в соцсетях самой важной функцией интернета Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": две трети жителей ПФО считают общение в соцсетях самой важной функцией интернета. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком с 8 по 13 мая опроса.

Согласно информации, ко дню рождения интернета 17 мая, который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 году, банк "Открытие" провел опрос об отношении россиян к всемирной паутине. При этом 61% респондентов округа считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную, и столько же - не готовы отказаться от интернета ни при каких условиях.

Тремя самыми важными функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) опрошенные жители ПФО назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (95%), заказ товаров и услуг (62%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (67%). Просмотр кино и видео в интернете считают важным 60% респондентов, общение в соцсетях – 65% (выше, чем средний показатель по России, который составляет 59%). Среди иных полезных функций всемирной паутины жители Приволжья также отмечали просмотр спортивных трансляций (25%) и игровой контент (19%).

Главными недостатками «всемирной паутины» (также можно было давать более одного ответа) респонденты округа считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (64%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (54%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (43%). По мнению 45% жителей ПФО, интернет отнимает слишком много времени, 39% считают, что он отвлекает от реальной жизни.

По отношению к проблеме государственного регулирования интернета мнения существенно разделились. 60% опрошенных жителей округа считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 22% респондентов полагают, что регулировать Сеть максимально жестко должно государство, 18% - считают, что регулировать интернет не нужно в принципе.

61% опрошенных жителей ПФО в принципе не готовы к замене реальной жизни на виртуальную При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале - 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины – 48%.

51% респондентов округа не готовы отказаться от интернета, так как считают его обязательной частью своей жизни. Частично готовы отказаться от интернета 32% жителей ПФО. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 7% опрошенных.