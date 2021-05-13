Посвященная обеспечению интересов ребенка пресс-конференция пройдет 19 мая в НОИЦ

Посвященная обеспечению интересов ребенка пресс-конференция пройдет 19 мая в Нижегородском информационном центре (НОИЦ).
Согласно информации, в мероприятии примут участие руководитель управления ФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав региона Леонид Морковкин и уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.
Тема пресс-конференции: "Защита прав и законных интересов детей".
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