Посвященная обеспечению интересов ребенка пресс-конференция пройдет 19 мая в НОИЦ Общество

Посвященная обеспечению интересов ребенка пресс-конференция пройдет 19 мая в Нижегородском информационном центре (НОИЦ).

Согласно информации, в мероприятии примут участие руководитель управления ФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав региона Леонид Морковкин и уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Тема пресс-конференции: "Защита прав и законных интересов детей".

Аккредитация по телефону: 8(831) 223 29 97 или по электронной почте: press@r52.fssp.gov.ru.