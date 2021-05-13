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Общество

Более 60 кафе будут работать в зоне празднования мероприятий к юбилею Нижнего Новгорода

17 мая 2021 14:43  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 60 кафе будут работать в зоне празднования мероприятий к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент развития предпринимательства городской администрации.

Согласно информации, всего летом в городе будут работать 67 кафе, прилегающих к стационарным предприятиям общественного питания.

Ранее сообщалось, что фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде с 12 июня по 14 августа.

В рамках мероприятия запланированы выступления известных артистов. Так уже известно о планирующемся концерте Леонида Агутина.

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Теги:
800летие Кафе
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