Фан-зону организуют в Нижнем Новгороде во время чемпионата Европы по футболу

Фанзона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Фан-зона для болельщиков организуют в Нижнем Новгороде во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.
Нижегородец поинтересовался у главы региона, планируется ли создание в городе фан-зоны с большим экраном.
"Да, планируется. Формат будет определен в ближайшее время на совещании с минспорта РФ", - ответил он.
Напомним, чемпионат "Евро-2020" должен был пройти 12 июня-12 июля 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Сейчас соревнование запланировано на 11 июня-11 июля 2021 года.
Отметим, что оно сохранит название "Евро-2020", а не будет переименовано в "Евро-2021", так как чемпионат проводится каждые четыре года.
В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Чемпионат пройдет на 11 стадионах в 11 городах 11 стран, в том числе в России в Санкт-Петербурге.
Напомним, во время Чемпионата мира по футболу - 2018 фан-зона была организована в Нижнем Новгороде около Кремля. Также в день матча "Россия-Кипр" 11 июня 2019 года фан-зона была открыта на Нижневолжской набережной.
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