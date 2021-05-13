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Общество

Фан-зону организуют в Нижнем Новгороде во время чемпионата Европы по футболу

17 мая 2021 14:54  [4] Общество
Фанзона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Фанзона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фан-зона для болельщиков организуют в Нижнем Новгороде во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

Нижегородец поинтересовался у главы региона, планируется ли создание в городе фан-зоны с большим экраном.

"Да, планируется. Формат будет определен в ближайшее время на совещании с минспорта РФ", - ответил он.

Напомним, чемпионат "Евро-2020" должен был пройти 12 июня-12 июля 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Сейчас соревнование запланировано на 11 июня-11 июля 2021 года. 

Отметим, что оно сохранит название "Евро-2020", а не будет переименовано в "Евро-2021", так как чемпионат проводится каждые четыре года. 

В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Чемпионат пройдет на 11 стадионах в 11 городах 11 стран, в том числе в России в Санкт-Петербурге.

Напомним, во время Чемпионата мира по футболу - 2018 фан-зона была организована в Нижнем Новгороде около Кремля. Также в день матча "Россия-Кипр" 11 июня 2019 года фан-зона была открыта на Нижневолжской набережной.

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Теги:
Футбол Чемпионат
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