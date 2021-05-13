Около 100 тысяч кубометров мусора вывезли с улиц Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 100 тысяч кубометров мусора вывезли с улиц Нижнего Новгорода во время месячника по благоустройству. Об этом сообщили в профильном департаменте мэрии.

Согласно информации, за период с 5 апреля по 15 мая в столице ПФО отремонтировали 30,5 тысячи кв.м дорог и тротуаров, 323 детских и 47 спортивных площадок, 35 памятников и мемориалов, очистили от мусора 5,6 млн кв.м газонов.

Также, по данным департамента благоустройства, в Нижнем Новгороде ликвидировали 170 несанкционированных свалок, отремонтировали 316 контейнерных площадки и оборудовали 61 новую, заменили 192 контейнера, установили больше 400 урн. За период месячника на улицах города высадили 343 дерева.

"Около 160 тысяч нижегородцев приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству. Это и работа коммунальщиков, и помощь горожан. 35 тысяч человек вышли на общегородской субботник, многие убирались и в другие дни: приводили в порядок свои дворы, территории у садиков, школ, библиотек. Спасибо всем, кто помогал привести город в порядок после зимы", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.