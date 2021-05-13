Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области. Об этом 17 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в большинстве районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 116 113 жителям, из которых 50 591 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 522 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 52 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 339 жителей (17 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 690 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 8 жителей), Советский (7 148, +3 заболевших), Московский (5 379, еще 6 заболевших), Сормовский (5 244, еще 14 инфицированных), Канавинский (5 243, +1 человек), Приокский (3 898, +1 заболевший) и Нижегородский (3 650, за сутки - на 2 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 549 заболевший жителей), Бор (5 750), Павловский (2 993), Балахнинский (2 957), Выксунский (2 952), Богородский (2 613), Городецкий (2 628) и Шахунский (2 033).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.