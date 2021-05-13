Легенда ХК "Торпедо" Александр Федотов скончался на 77 году жизни Общество

Александр Федотов Фото: ХК Торпедо

Легенда ХК "Торпедо" Александр Федотов скончался на 77 году жизни. Об этом сообщает нижегородская хоккейная команда.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким ветерана хоккейного клуба.

"Мы прощаемся с легендой нижегородского-горьковского хоккея. Александр Федотов был настоящим мастером, звездой "Торпедо" и одним из символов нижегородского спорта. Много лет он радовал горьковчан на льду, а затем сделал прекрасную судейскую и тренерскую карьеру. Александр Николаевич всегда умел вести за собой команду, был мудрым и понимающим человеком. Это большая утрата для всего региона. Вклад Александра Федотова в развитие нижегородского хоккея никогда не будет забыт", - сказал Глеб Никитин.

Прославленный ветеран и многолетний капитан "Торпедо", мастер спорта, заслуженный тренер СССР, арбитр международной категории, победитель Всемирной Зимней Универсиады 1972 года Александр Николаевич Федотов ушел из жизни 16 мая.

Александр Николаевич - лучший хоккеист Чемпионата СССР сезона 1969-1970 годов и обладатель множества рекордов ХК "Торпедо", проведя за команду 488 матчей и забросив 215 шайб. Он установил рекорд как по количеству голов за один сезон (65 - в сезоне 1968-1969), так и по количеству заброшенных шайб в одном матче (7 шайб в ворота пензенского "Дизелиста").

По окончании игровой карьеры Александр Федотов работал руководителем детской школы "Торпедо" и тренером заволжского "Мотора". Также ветеран нижегородской команды провёл множество матчей в качестве арбитра. Он судил матчи чемпионатов СССР, чемпионаты мира и Европы. В последние годы продолжал работать в составе судейских бригад на матчах команд системы "Торпедо".

Прощание с легендарным игроком горьковской команды состоится во Дворце спорта имени В.Коноваленко 18 мая с 11:00 до 13:00.