Грозы надвигаются на Нижегородскую область Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня – 17 мая, в ближайшие часы и до конца дня в Нижегородской области ожидаются грозы.

Именно это природное явление и может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что в самом Нижнем Новгороде грозовые дожди ожидаются лишь во второй половине текущей недели. До этого в городе прогнозируется аномальная жара, иногда достигающая +31°.