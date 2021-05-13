Грозы надвигаются на Нижегородскую область

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МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня – 17 мая, в ближайшие часы и до конца дня в Нижегородской области ожидаются грозы.
Именно это природное явление и может стать причиной чрезвычайных ситуаций.
Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.
Напомним, что в самом Нижнем Новгороде грозовые дожди ожидаются лишь во второй половине текущей недели. До этого в городе прогнозируется аномальная жара, иногда достигающая +31°.
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