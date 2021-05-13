Проблемы с контролем общественного транспорта отмечаются за пределами Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 17 мая обсудили вопросы повышения эффективности использования навигационно-информационной системы, позволяющей обеспечить безопасность перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе мероприятия было отмечено, что в Нижегородской области создана региональная навигационно-информационной система (РНИС), предназначенная для передачи, приема, обработки, хранения и визуализации информации о деятельности автомобильного транспорта на территории Нижегородской области с использованием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Для того, что бы система отслеживала транспорт, перевозчикам необходимо ежедневно формировать наряды на транспортные средства. Кроме того, без оформленных нарядов транспорт не будет отражаться в информационных сервисах для мобильных устройств пассажиров, таких как "Яндекс.Карта", "Google.Транспорт", "Время автобуса" и другие.

Сегодня практически полностью решена данная проблема на территории Нижнего Новгорода, где должным образом осуществляется передача информации от автотранспортных средств в центральную диспетчерскую службу и транслируется в систему "Умные остановки", в сервисы "Яндекс.Карта", "Время автобуса" и другие.

Однако за пределами областного центра существует большая проблема с диспетчеризацией общественного транспорта. В результате многие пассажирские транспортные средства не отображаются в транспортных сервисах для населения, по ним невозможен автоматизированный контроль со стороны уполномоченных органов в сфере транспорта.

"Региональная навигационно-информационная система – это очень важный инструмент, который позволяет видеть перевозки не только пассажирского транспорта, но и школьного транспорта, скорой помощи, перевозка опасных грузов и прочее. Проще говоря, это контроль над движением. Получая ту или иную информацию, можно не только оптимизировать перевозки людей, но и среагировать в нужное время. К примеру, случилась авария, сработала красная кнопка, диспетчер видит происшествие, также он видит скорую, которая находится поблизости. Дальше сообщает, чтоб она туда подъехала. Поэтому это очень важная работа и ее необходимо налаживать. Очень хорошо, что эта система существует, такой инструмент позволяет выдавать большой массив нужных данных. Но тут необходима диспетчеризация. Только после этого система заработает в полную силу", - отметил председатель комитета Владимир Солдатенков.