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Происшествия

Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили после пропажи в Нижнем Новгороде 6-летнего мальчика

18 мая 2021 00:07  [1] Происшествия
Уголовное дело по статье Убийство возбудили после пропажи в Нижнем Новгороде 6-летнего мальчика

Уголовное дело по статье Убийство возбудили после пропажи в Нижнем Новгороде 6-летнего мальчика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как стало известно о пропаже шестилетнего мальчика детской площадки на ул.Гоголя областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что отсутствие ребенка на площадке было замечено примерно в 10:00 17 мая. Пользователи соцсетей сообщают, что около двух часов дня видели мальчика идущего за руку с мужчиной по ул. Большой Покровской. В СК добавили, что у ведомства есть фото мужчины, которого зафиксировала уличная камера наблюдения.

В поисках мальчика задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтеры поисковых отрядов "Волонтер", "Лиза Алерт", "Рысь". В рамках расследования уголовного дела допрашиваются родственники мальчика, соседи, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок.

Следователи обращаются к нижегородцам, у которых есть возможность, предоставить видеозаписи улиц Заломова, Гоголя и Нижегородской с камер видеонаблюдения или видеорегистраторов. Обладающих информацией о местонахождении ребенка, следователи просят позвонить по телефону 8 920-069-50-20.

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Теги:
Дети Следственное управление Уголовное дело
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