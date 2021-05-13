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Общество

Шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадки в Нижнем Новгороде, нашли живым

18 мая 2021 03:04  [27] Общество

Фото: Волонтеры

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Шестилетнего мальчика, который пропал, находясь утром 17 мая на детской площадке около одного из домов в исторической части Нижнего Новгорода, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательной центр "Рысь".

Напомним, что мальчик пропал перед тем, как находился на детской площадке у дома №10 по ул. Гоголя. Отсутствие ребенка было обнаружено примерно в 10:00.

Один из участников паблика сообщал, что знает свидетелей, которые видели мальчика, идущего за руку с мужчиной по ул. Большой Покровской около двух часов дня.

Следователи, для того чтобы задействовать наибольшее число ресурсов в поисках ребенка, возбудили уголовное дело по признакам убийства малолетнего.

Около часа ночи 18 мая стало известно, что мальчик нашелся. Подробности не раскрываются.

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Теги:
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