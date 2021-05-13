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Общество

"Музеи Нижегородской области славятся разнообразными направлениями деятельности", - Евгений Люлин

18 мая 2021 10:15  [51] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин направил поздравление с международным днем музеев.

"Музеи занимают особое место в сфере культуры. Они являются уникальным местом просвещения, хранителями историко-культурного наследия, оставленного нам нашими предками. Здесь удивительным образом переплетается прошлое, настоящее и будущее", - говорится в поздравлении.

"Музеи Нижегородской области славятся разнообразными направлениями деятельности. Они позволяют напрямую соприкоснуться с историей, узнать интересные факты о наших земляках, прочувствовать атмосферу того времени, созерцать и ценить прекрасное. Сегодня во многих центрах культуры внедряются современные технологии, создаются востребованные экспозиции. За всем этим стоит кропотливый труд работников музеев, благодаря творческой работе которых нижегородцы всех возрастов и многочисленные туристы охотно погружаются в мир искусства", - отметил Евгений Люлин.

"Благодарю за неизменную верность и преданность избранному делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, ярких идей, неиссякаемого вдохновения и новых проектов", - отмечается в его поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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