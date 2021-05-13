Свет и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода 18 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключения попали дома по адресам: ул. Елецкая, 11-23, ул. Елисейская, 23-50 в Советском районе. Там с 8:00 до 17:00 отключено электричество.

Кроме того с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Академика Павлова, 19, 21-37, 39, 41, ул. Народная Стройка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25; с 10:00 до 14:00 - на ул. Лескова, 36, 38, ул. Прыгунова, 8; с 12:00 до 17:00 - на ул. Красноуральская, 1а, 5а, 3(лифт), 3а(лифт), 7а(лифт) в Автозаводском районе.

Также с 9:00 до 13:00 в домах по адресам: ул. Даргомыжского, 23/3, 23/1, 23/2, 21, 19/5, 19/6 в Ленинском районе отключено горячее водоснабжение

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что накануне свет отключали на 33 улицах в Нижнем Новгороде, жители пяти домов временно остались без горячей воды.