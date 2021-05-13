"Музей не меняется, но меняются люди, пришедшие туда", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с международным днем музеев.

"Это праздник музейных работников, которые сохраняют не только исторические документы, реликвии и ценности, произведения искусства и народных промыслов. Они погружают в атмосферу того времени, в которое документы и шедевры были созданы, дают возможность почувствовать ход истории", - говорится в его поздравлении.

"Но день музеев – это, безусловно, и праздник всех, кто с удовольствием проводит там свое свободное время. Ставшая уже традиционной акция "Ночь музеев" в очередной раз показала, насколько сильна у нижегородцев тяга к знаниям, к новому, к прекрасному", - отметил мэр города.

"Есть мнение, что музей не меняется, но меняются люди, пришедшие туда. Соглашусь с этим утверждением только частично. Музеи идут в ногу со временем, осваивают современные технологии, которые позволяют передать дух прошедших эпох, и возможности привлечения новых посетителей с помощью онлайн выставок и мероприятий", - отмечается в поздравительной речи.

"Пусть слова из известного стихотворения Сергея Михалкова "я поведу тебя в музей" как можно чаще звучат в нижегородских семьях! А работникам музеев искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, новых проектов и интересных выставок, захватывающих экскурсий и, конечно, как можно больше благодарных посетителей, которые возвращаются к вам снова и снова", - резюмировал Юрий Шалабаев.