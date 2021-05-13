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Общество

Совет директоров "Теплоэнерго" утвердил стратегию развития предприятия до 2023 года

18 мая 2021 11:20  [95] Общество

Фото: пресс-служба компании

Совет директоров АО "Теплоэнерго" утвердил стратегию развития предприятия до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, главной целью предприятия является обеспечение надежного и качественного теплоснабжения.

"Все 16 проектов, заявленные нами к исполнению в рамках стратегии на ближайшие три года, являются наиболее актуальными и отвечают требованиям времени и запросам общества. Их реализация приведет к повышению качества и надежности теплоснабжения наших потребителей", - подчеркнул генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Первым пунктом в стратегии стоит обновление тепловых сетей в объеме не менее 5% от их общей протяженности в зоне ответственности предприятия. Эта тактика уже показала свою эффективность – за 2019-2020 годы благодаря большим объемам замены сетей удалось достичь снижения общего уровня износа коммуникаций на 10% и снижения повреждаемости на 5%.

"Стратегические планы необходимы для того, чтобы за рутинной работой видеть конечные цели и стремиться к ним. Сохранение больших объемов замены сетей для снижения аварийности, обновление оборудования, вывод из эксплуатации неэффективных объектов, улучшение условий труда работников – все это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в домах, школах и детских садах", - заявил председатель совета директоров АО "Теплоэнерго", первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Серьезный акцент в стратегии сделан также на дальнейшее сокращение сроков отключения горячей воды во время профилактических ремонтов и повышение качества обслуживания потребителей, обращающихся в компанию.

Важными направлениями стратегии развития предприятия стали задачи по переключению нагрузки с неэффективных котельных на крупные современные источники теплоснабжения, дальнейшему повышению надежности работы этих источников и продолжению внедрения IT-технологий в производственные процессы.

"Я вижу конкретные действия предприятия, направленные на стратегическое развитие. Например, прошедшая зима была холодной и снежной, а количество аварий уменьшилось в сравнении с предыдущим годом. Это результат большой работы – здесь и замена сетей, и обновление оборудования, и серьезный мониторинг, и сопровождение рабочих процессов. Важно все это продолжать, и стратегия направлена именно на это", - сказал председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Большое внимание уделено в стратегии развития АО "Теплоэнерго" работе по улучшению условий труда сотрудников, совершенствованию рабочих процессов, а также по мотивированию персонала к профессиональному росту и инициативности.

"Радует, что в стратегии серьезное место отведено людям, которые непосредственно работают на котельных, следят за состоянием сетей. Предприятие поднимает профессиональный статус и мотивацию своих сотрудников. Например, производственные соревнования – прекрасный пример того, как люди могут показать мастерство и получить за это заслуженную надбавку к заработку. Это поднимает престиж профессии в целом, позволяет привлекать и мотивировать активных молодых рабочих", - отметила председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

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Теги:
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