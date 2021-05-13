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Бизнес

Банк "Открытие" и eBay проведут бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

18 мая 2021 11:43  [63] Бизнес

Банк "Открытие" и маркетплейс eBay проведут бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Очередной раунд бизнес-шоу на тему "Экспорт через маркетплейсы", состоится в режиме онлайн 25 мая.

Заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, а также друге спикеры шоу — предприниматели и бизнес-эксперты — расскажут о том, как и зачем выводить онлайн товары на внешние рынки, как привлечь новую покупательскую аудиторию за границей, как начать продавать по всему миру через глобальную платформу eBay.

Отдельно будут раскрыты преимущества маркетплейсов как универсальных каналов продвижения товаров компаний малого и среднего бизнеса, а также рассказаны бизнес-кейсы успешных российских продавцов на площадке eBay.

В пресс-службе отметили, что цифровизация бизнеса — это глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия заставила предпринимателей более активно переходить к цифровой трансформации, подключать онлайн-инструменты продвижения и продаж. Однако, чтобы вывести бизнес на новый уровень даже в условиях кризиса, предприниматели должны искать новые точки роста, одной из которых в эпоху пандемии стал онлайн-экспорт.

Чтобы узнать, как эффективно перейти в "цифру" и присоединиться к сообществу более чем 41 000 российских экспортеров на eBay, необходимо зарегистрироваться на шоу "Цифровая эволюция бизнеса" на сайте банка "Открытие" до 09:00 по мск 25 мая. Участие в бизнес-шоу - бесплатное.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через социальные сети eBay.

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Теги:
Банки Технологии
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