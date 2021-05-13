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Общество

Нижегородский водоканал списал жителям региона почти 5 млн рублей пеней

18 мая 2021 12:05  [43] Общество

Нижегородский водоканал списал жителям региона почти 5 млн рублей пеней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Списание прошло в рамках акции "Прощайте, пени", в ходе которой нижегородцы и жители Кстовского района могут списать образовавшиеся пени за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В акции приняли участие 650 человек, которые оплатили задолженность на сумму более 7 млн рублей. При этом сумма списанных Нижегородским водоканалом пеней составила 4,8 млн рублей.

Для участия в акции необходимо оплатить имеющуюся задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения до 30 июня 2021 года без учета накопленной суммы пени. Затем направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала. Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,
- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала,
- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,
- обратиться в офис предприятия лично до 23 июля 2021 года (по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты).

Начальник службы по подготовке документации и досудебной работе АО "Нижегородский водоканал" Наталия Палинина отмечает, что большинство участников при подаче заявлений предпочитают использовать электронную форму взаимодействия.

"Подача заявлений через личный кабинет и электронную почту удобен, поскольку нижегородцам не приходится тратить время на дорогу до абонентского центра и стоять в очередях. Кроме того, это оказалось важным и с точки зрения безопасности в период пандемии коронавируса", - поясняет Наталия Палинина.

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе "Абонентам". Акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе.

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Теги:
Водоканал Долги Финансы
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