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Общество

Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Жукова

18 мая 2021 13:14  [85] Общество
Леонид Степанович Жуков

Леонид Степанович Жуков

Глава города Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной Почетного гражданина Нижнего Новгорода Леонида Жукова. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Степанович Жуков скончался накануне.

"Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Леонида Степановича Жукова, который вчера ушел из жизни. Это огромная потеря для всего города, для всей страны. Леонид Степанович прошел войну, в 1942 году пополнил ряды воздушно-десантных войск. Участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Свою послевоенную жизнь он посвятил строительству. При его участии в районе строились школы, детские сады, Дворец Культуры, Дворец спорта "Сормович", - сказал Юрий Шалабаев.

"До последнего времени Леонид Степанович вел активную общественную жизнь, встречался с молодежью, многие знают его как доброго человека и незабываемого наставника. Леонид Степанович - "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" и "Заслуженный ветеран Нижегородской области". Сложно представить, сколько знаний и опыта ушли от нас вместе с ним", - добавил глава города.

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Теги:
Ветераны Некролог Почетные граждане
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