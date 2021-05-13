Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2021 15:15  [39] Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня
18 мая 2021 14:59  [67] Еще один нижегородский ТЦ и две больницы откроют пункты вакцинации от COVID-19
18 мая 2021 14:44  [91] Гордума и НГЛУ им. Добролюбова создадут межвузовское пространство для дискуссий
18 мая 2021 14:23  [156] Историческое ограждение восстановят на Кремлевском бульваре в Нижнем Новгороде
18 мая 2021 13:51  [134] Новые приюты для бездомных животных предложено построить в Нижегородской области
18 мая 2021 13:46  [98] Еще 45 тысяч бюджетных мест откроют в вузах России в ближайшие два года
18 мая 2021 13:14  [168] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Жукова
18 мая 2021 12:59  [177] Улицу Алексеевскую перекроют для транспорта 19 мая
18 мая 2021 12:05  [159] Нижегородский водоканал списал жителям региона почти 5 млн рублей пеней
18 мая 2021 11:20  [186] Совет директоров "Теплоэнерго" утвердил стратегию развития предприятия до 2023 года
Общество

Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня

18 мая 2021 15:15  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

Согласно информации, окончательную приемку пляжей проведет спецкомиссия 24 и 25 мая.

С 15 июля, после завершения работ по благоустройству, планируется открыть еще два пляжа в Ленинском районе – на озере Силикатное у дома №19Б и у дома №23, а также пляж в Канавинском районе на озере по ул. Архангельской, у дома 14 (м/р "Сортировочный").

В настоящее время проводятся мероприятия по водолазному обследованию дна акваторий пляжей, очистке водных объектов в местах купания, отсыпке пляжей чистым песком или галькой.

Список пляжей и зон отдыха, которые должны открыться с 1 июня:

  1. Пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на пр. Молодежный в Автозаводском районе;
  2. Пляж на Мещерском озере в Канавинском районе;
  3. Пляж на озере Сортировочное в Канавинском районе;
  4. Пляж на озере Больничное в Канавинском районе;
  5. Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора в Приокском районе;
  6. Пляж на озере № 3 Щелоковского хутора в Советском районе;
  7. Пляж на озере Светлоярское (ул. Гаугеля) в Сормовском районе;
  8. Пляж на озере Светлоярское (ул. Мокроусова) в Сормовском районе;
  9. Пляж на озере Лунское в Сормовском районе;
  10. Пляж на озере Пестичное в Сормовском районе;
  11. Зона отдыха на р. Ока (ул. Фучика) в Автозаводском района;
  12. Зона отдых на р. Ока в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе;
  13. Зона отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе;
  14. Зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора в Советском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Купальный сезон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph