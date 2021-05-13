Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

Согласно информации, окончательную приемку пляжей проведет спецкомиссия 24 и 25 мая.

С 15 июля, после завершения работ по благоустройству, планируется открыть еще два пляжа в Ленинском районе – на озере Силикатное у дома №19Б и у дома №23, а также пляж в Канавинском районе на озере по ул. Архангельской, у дома 14 (м/р "Сортировочный").

В настоящее время проводятся мероприятия по водолазному обследованию дна акваторий пляжей, очистке водных объектов в местах купания, отсыпке пляжей чистым песком или галькой.

Список пляжей и зон отдыха, которые должны открыться с 1 июня: