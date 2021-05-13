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Десять пляжей и четыре зоны отдыха и занятий спортом откроются в Нижнем Новгороде к 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.
Согласно информации, окончательную приемку пляжей проведет спецкомиссия 24 и 25 мая.
С 15 июля, после завершения работ по благоустройству, планируется открыть еще два пляжа в Ленинском районе – на озере Силикатное у дома №19Б и у дома №23, а также пляж в Канавинском районе на озере по ул. Архангельской, у дома 14 (м/р "Сортировочный").
В настоящее время проводятся мероприятия по водолазному обследованию дна акваторий пляжей, очистке водных объектов в местах купания, отсыпке пляжей чистым песком или галькой.
Список пляжей и зон отдыха, которые должны открыться с 1 июня:
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